Ponti KEY

Una condizione spaziale, tre ori conquistati e delle dichiarazioni mai banali.

Dopo aver regalato spettacolo in vasca, Noè Ponti non è stato da meno nemmeno al microfono: «A 4 centesimi dal record del mondo? Buono... sono gasato! Mi sono visto dietro in virata, però ho spinto come un matto nei secondi 25m ed è andata bene». Cento, 200m e ora anche i 50m, difficile scegliere il successo più bello per il talento sopracenerino. «Il primo oro resta speciale», ha spiegato il ticinese, «oggi però ero veramente tranquillo prima della gara e me la sono goduta al massimo».

Swisstxt