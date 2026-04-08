Spostamento per la tappa della Diamond League. keystone

Come prevedibile gli organizzatori della Diamond League hanno deciso di posticipare la tappa di Doha che doveva aprire la stagione.

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Il meeting, originariamente previsto l’8 di maggio, è infatti stato riprogrammato al 19 di giugno.

La causa, come spiegato in un comunicato, è da ricondursi alla situazione in Medio Oriente e nell’interesse della sicurezza di atleti e spettatori si è preferito rimandarlo.

A causa delle temperature più alte previste in giugno le gare si svolgeranno al Khalifa International Stadium e non più al Qatar Sports Club.