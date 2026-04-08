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Atletica Spostata la tappa di Doha della Diamond League

Swisstxt

8.4.2026 - 14:31

Spostamento per la tappa della Diamond League.
Spostamento per la tappa della Diamond League.
keystone

Come prevedibile gli organizzatori della Diamond League hanno deciso di posticipare la tappa di Doha che doveva aprire la stagione.

SwissTXT

08.04.2026, 14:31

08.04.2026, 14:33

Il meeting, originariamente previsto l’8 di maggio, è infatti stato riprogrammato al 19 di giugno.

La causa, come spiegato in un comunicato, è da ricondursi alla situazione in Medio Oriente e nell’interesse della sicurezza di atleti e spettatori si è preferito rimandarlo.

A causa delle temperature più alte previste in giugno le gare si svolgeranno al Khalifa International Stadium e non più al Qatar Sports Club.

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