Come prevedibile gli organizzatori della Diamond League hanno deciso di posticipare la tappa di Doha che doveva aprire la stagione.
Il meeting, originariamente previsto l’8 di maggio, è infatti stato riprogrammato al 19 di giugno.
La causa, come spiegato in un comunicato, è da ricondursi alla situazione in Medio Oriente e nell’interesse della sicurezza di atleti e spettatori si è preferito rimandarlo.
A causa delle temperature più alte previste in giugno le gare si svolgeranno al Khalifa International Stadium e non più al Qatar Sports Club.