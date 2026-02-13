L'8a tappa del Tour de France ha visto Tim Merlier bissare il successo ottenuto ieri.

Al termine di una frazione di 180km pianeggianti tra Perigueux e Bergerac, lo sprint finale ha sorriso al belga, capace di tagliare il traguardo prima di Biniam Girmay e Olav Kooij.

La gara ha visto la lunga fuga di Liam Slock, al pari di quanto avvenuto a Bordeaux con Jakub Otruba e Baptiste Veistroffer, interrompersi a 1,3km dalla fine, quando si è accesa la corsa.

Nessuno scossone in classifica generale: Tadej Pogacar ha saldamente conservato la maglia gialla con 2'42» di vantaggio su Jonas Vingegaard.