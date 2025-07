Folla di tifosi fotografati oggi davanti a Piazza federale Keystone

Stasera, per la partita dell'europeo femminile fra la Svizzera e la Spagna allo Stade de Suisse di Berna, è previsto il tutto esaurito. A poco più di due ore del fischio d'inizio, migliaia di tifosi di entrambe le squadre hanno organizzato un corteo congiunto.

Keystone-SDA SDA

La marcia di avvicinamento, sollecitata da entrambe le federazioni nazionali di calcio, dura all'incirca 90 minuti.

Riuniti nella città vecchia, gli appassionati devono scendere verso la fossa degli orsi per poi risalire la strada in direzione dello stadio. L'atmosfera, secondo un giornalista di Keystone-ATS sul posto, è festosa e rilassata.

Per chi non potrà seguire la partita dagli spalti è previsto uno schermo gigante su Piazza federale. Anche qui si prevede il pienone per questo quarto di finale.