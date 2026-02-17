  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Milano-Cortina d2026 Salvini all'Ice Rho Arena per assistere a Svizzera-Italia: «Adoro hockey e torno per la finale»

SDA

17.2.2026 - 15:01

Il vicepremier italiano Matteo Salvini era a Rho (al centro della foto)
Il vicepremier italiano Matteo Salvini era a Rho (al centro della foto)
Keystone
Ticker-Olimpiadi 2026. Hockey: la Svizzera si qualifica ai quarti battendo l'Italia - Big air, Gremaud: «Ho male ovunque»

Ticker-Olimpiadi 2026Hockey: la Svizzera si qualifica ai quarti battendo l'Italia - Big air, Gremaud: «Ho male ovunque»

«Adoro l'hockey, andavo a vedere i derby tra Milano Saima-Diavoli»: così il vicepremier italiano, Matteo Salvini, intercettato all'Ice Rho Arena mentre stava assistendo alla partita di hockey maschile tra Svizzera e Italia, conclusasi sul 3:0 per i rossocrociati.

Keystone-SDA

17.02.2026, 15:01

17.02.2026, 15:18

Sulla richiesta delle società milanesi che questa struttura, l'Ice Rho Arena, possa restare dopo le Olimpiadi proprio per essere messa a disposizione per l'Hockey, Salvini è deciso: «sosterrò la richiesta che rimanga all'arena, in attesa, ripeto, di tornare come quando ero ragazzino a vedere le partite in Via dei Ciclamini», sottolinea.

«Ci tenevo a venire qui e torno per la finale, quella non me la perdo chiunque ci sia», conclude il vicepremier italiano.

Intanto, dopo questa vittoria, la Svizzera affronterà la Finlandia nei quarti di finale dei Giochi olimpici domani alle 18.10.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»
Un giornalista della RTS scatena la polemica per dei commenti su un atleta israeliano
Ecco chi è James Mbaye, il nuovo amore della campionessa Federica Brignone

Altre notizie

Ciclismo. Del Toro conquista la prima tappa dell'UAE Tour

CiclismoDel Toro conquista la prima tappa dell'UAE Tour

Tennis. Stan Wawrinka torna nella top 100 dopo oltre due anni

TennisStan Wawrinka torna nella top 100 dopo oltre due anni

Olimpiadi. Secondo ko per la svizzera Tirinzoni nel curling

OlimpiadiSecondo ko per la svizzera Tirinzoni nel curling