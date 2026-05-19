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Hockey Mirco Müller rinnova a Lugano

Swisstxt

19.5.2026 - 10:42

Mirco Müller rimane sulle rive del Ceresio.
Mirco Müller rimane sulle rive del Ceresio.
Keystone

Qualche giorno dopo Luca Fazzini, il Lugano ha deciso di blindare un altro suo elemento cardine, ovvero Mirco Müller.

SwissTXT

19.05.2026, 10:42

19.05.2026, 10:46

Il 31enne difensore ha rinnovato anticipatamente il suo contratto fino al termine della stagione 2031-32.

Approdato in Ticino nel 2021, l'ex Devils e Sharks è sempre risultato tra i migliori della squadra nella statistica +/-, sempre in positivo nelle varie stagioni.

Così il GM Janick Steinmann: «Mirco è un pezzo forte del nostro nucleo difensivo e uno dei migliori sul piano difensivo dell’intera NL. Sono felice che abbia scelto di restare con noi».

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