Moto Mondiali: la sprint è di Bezzecchi

Swisstxt

13.9.2025 - 15:45

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
KEY

Per la prima volta in questo Mondiale 2025 la gara sprint non è stata vinta da un Marquez.

SwissTXT

13.09.2025, 15:45

13.09.2025, 15:51

Marc, che aveva trionfato finora in 14 delle 15 prove del sabato, è caduto lasciando così strada libera nel weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Bezzecchi. Alex, che aveva vinto a Silverstone, ha chiuso alle spalle dell'italiano come nelle prove.

Per l'alfiere dell'Aprilia è il secondo successo stagionale dopo quello domenicale in Gran Bretagna. Nelle altre categorie a partire davanti domenica saranno lo spagnolo Holgado (Moto2) e l’argentino Perrone (Moto3, con Dettwiler 26o).

