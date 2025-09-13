Marco Bezzecchi KEY

Per la prima volta in questo Mondiale 2025 la gara sprint non è stata vinta da un Marquez.

Marc, che aveva trionfato finora in 14 delle 15 prove del sabato, è caduto lasciando così strada libera nel weekend del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Bezzecchi. Alex, che aveva vinto a Silverstone, ha chiuso alle spalle dell'italiano come nelle prove.

Per l'alfiere dell'Aprilia è il secondo successo stagionale dopo quello domenicale in Gran Bretagna. Nelle altre categorie a partire davanti domenica saranno lo spagnolo Holgado (Moto2) e l’argentino Perrone (Moto3, con Dettwiler 26o).