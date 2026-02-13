Ci saranno ben due rossocrociati nella finale dei 200 metri dorso degli Europei.

Europei di Parigi Mityukov e Bucca in finale nei 200 metri dorso

Roman Mityukov e Flavio Bucca hanno infatti staccato il ticket per l’ultimo atto grazie a due ottimi tempi ottenuti nella seconda semifinale chiusa, rispettivamente al terzo e quarto posto.

Il ginevrino ha sfiorato di 0"02 il suo record svizzero nuotando in 1'54"85 (4o assoluto), mentre il 21enne ha nettamente migliorato il suo personale stampando il tempo di 1'55"73 (6o).

Tra gli ori odierni da segnalare quello dell'olandese Steenbergen nei 100m stile libero femminili e quello dell'italiano Martinenghi nei 100m rana.