Roman Mityukov KEY

Ai Mondiali di Budapest, sia Roman Mityukov che Louis Droupy sono stati eliminati nelle loro batterie.

Swisstxt

Il ginevrino ha concluso in 48"27 i suoi 100m sl risultando il 40o in totale. Il vodese, impegnato nei 100m rana, ha invece fermato il cronometro in 59"33 (39o tempo complessivo).

Swisstxt