Roman Mityukov e Lisa Mamié hanno fatto il loro lavoro nelle batterie mattutine del quinto giorno dei Mondiali di Doha.

Il 23enne si è qualificato per le semifinali dei 200m dorso grazie al quarto tempo totale delle batterie (1'58"03, ottenuto senza forzare), mentre Lisa Mamié ha staccato il biglietto per il penultimo atto dei 200m rana nuotando in 2'27"42.

