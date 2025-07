Convincente KEY

Qualificatosi con il terzo tempo totale nei 200m dorso, sua gara prediletta e che gli ha già consegnato il bronzo olimpico lo scorso anno a Parigi, Roman Mityukov può guardare con ottimismo alle semifinali ai Mondiali di Singapore.

Il 25enne ginevrino ha chiuso con il tempo di 1’56"15, mettendosi in luce in particolare in una prima parte di gara spettacolare, nuotata di 0"33 più veloce rispetto alla finale di Parigi. Il miglior tempo delle batterie è stato realizzato dal canadese Blake Tierney (1'55"17). Mityukov tornerà in vasca questo pomeriggio dalle 14h31.