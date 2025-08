Roman Mityukov KEY

Roman Mityukov ha mancato quella che avrebbe potuto essere la sua terza medaglia iridata nei 200m dorso.

Swisstxt

Nella finalissima dei Mondiali di Singapore il ginevrino – bronzo nel 2023 a Fukuoka e argento nel 2024 a Doha in questa specialità – non è riuscito a completare l’opera, terminando la sua prova al settimo posto con il tempo di 1’55"57. Il rossocrociato è apparso piuttosto stanco e incapace di tenere testa al trio composto da Hubert Kos (oro con il tempo di 1’53"19), Pieter Coetze (argento in 1’53"36) e Yohann Ndoye-Brouard (bronzo in 1’54"62).