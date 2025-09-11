  1. Clienti privati
Atletica Molti svizzeri al top in vista dei Mondiali di Tokyo

Swisstxt

11.9.2025 - 12:04

Ditaji Kambundji
Ditaji Kambundji
Imago

I Mondiali di atletica di Tokyo sono ormai alle porte e mai come in questa edizione la Svizzera può puntare alle medaglie.

SwissTXT

11.09.2025, 12:04

11.09.2025, 12:08

Per la manifestazione, con al via pure Ajla del Ponte nella 4x100m femminile, tra i principali candidati al podio ci sono Annik Kaelin, Simon Ehammer, Ditaji Kambundji, Jason Joseph, Angelica Moser e Audrey Werro.

Alle prese con uno stiramento alla coscia Dominic Lobalu non affronterà invece la rassegna iridata nelle migliori condizioni.

Per la nazionale elvetica tratta della prima partecipazione ai Mondiali con un gruppo di atleti élite così ampio.

