Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore

Durante il Sanderson Farms Championship, Vince Whaley ha salvato il par affrontando un alligatore che lo osservava dall'acqua.

Vince Whaley ha giocato un colpo al Sanderson Farms Championship nonostante la presenza di un alligatore a pochi metri di distanza

Il golfista ha mantenuto la calma, affidandosi al suo caddie, centrando il green e completando il par.

Whaley ha chiuso la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo, raccontando con ironia il «piano di fuga» in caso di pericolo. Mostra di più

Un momento da brivido sul green domenica al Sanderson Farms Championship, quando Vince Whaley si è trovato a giocare un colpo in acqua vicino alla riva della buca 11 par-5 con un inatteso spettatore nei paraggi: un alligatore di diversi metri.

Whaley ha spiegato che il rettile si trovava a circa sei metri di distanza, con la testa completamente fuori dall'acqua, osservando attentamente ogni movimento.

Nonostante la presenza minacciosa, il golfista ha mantenuto la calma: «Per fortuna avevo la schiena rivolta verso di lui, così ho potuto concentrarmi sul colpo per un attimo», ha dichiarato, sottolineando la fiducia riposta nel suo caddie, pronto a monitorare la situazione.

Un colpo di successo

Il colpo è stato eseguito con successo, con Whaley che ha centrato il green e completato il par, chiudendo la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo.

«Il piano era semplice: se l'alligatore si fosse mosso, sarei uscito dall'acqua il più rapidamente possibile», ha aggiunto il golfista, raccontando con ironia l'esperienza.

Un episodio che rimarrà sicuramente nella memoria dei presenti e che dimostra come concentrazione e sangue freddo siano qualità indispensabili, anche di fronte a spettatori a quattro zampe… decisamente poco amichevoli.

