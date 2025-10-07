  1. Clienti privati
Che rischio! Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore

fon

7.10.2025

Durante il Sanderson Farms Championship, Vince Whaley ha salvato il par affrontando un alligatore che lo osservava dall'acqua.

Nicolò Forni

07.10.2025, 13:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Vince Whaley ha giocato un colpo al Sanderson Farms Championship nonostante la presenza di un alligatore a pochi metri di distanza
  • Il golfista ha mantenuto la calma, affidandosi al suo caddie, centrando il green e completando il par.
  • Whaley ha chiuso la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo, raccontando con ironia il «piano di fuga» in caso di pericolo.
Un momento da brivido sul green domenica al Sanderson Farms Championship, quando Vince Whaley si è trovato a giocare un colpo in acqua vicino alla riva della buca 11 par-5 con un inatteso spettatore nei paraggi: un alligatore di diversi metri.

Whaley ha spiegato che il rettile si trovava a circa sei metri di distanza, con la testa completamente fuori dall'acqua, osservando attentamente ogni movimento.

Nonostante la presenza minacciosa, il golfista ha mantenuto la calma: «Per fortuna avevo la schiena rivolta verso di lui, così ho potuto concentrarmi sul colpo per un attimo», ha dichiarato, sottolineando la fiducia riposta nel suo caddie, pronto a monitorare la situazione.

Un colpo di successo

Il colpo è stato eseguito con successo, con Whaley che ha centrato il green e completato il par, chiudendo la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo.

«Il piano era semplice: se l'alligatore si fosse mosso, sarei uscito dall'acqua il più rapidamente possibile», ha aggiunto il golfista, raccontando con ironia l'esperienza.

Un episodio che rimarrà sicuramente nella memoria dei presenti e che dimostra come concentrazione e sangue freddo siano qualità indispensabili, anche di fronte a spettatori a quattro zampe… decisamente poco amichevoli.

Il 30enne ha chiuso la gara con un 67 e si è classificato terzo a pari merito.

