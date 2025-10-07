Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore

Durante il Sanderson Farms Championship, Vince Whaley ha salvato il par affrontando un alligatore che lo osservava dall'acqua.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Vince Whaley ha giocato un colpo al Sanderson Farms Championship nonostante la presenza di un alligatore a pochi metri di distanza
- Il golfista ha mantenuto la calma, affidandosi al suo caddie, centrando il green e completando il par.
- Whaley ha chiuso la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo, raccontando con ironia il «piano di fuga» in caso di pericolo.
Un momento da brivido sul green domenica al Sanderson Farms Championship, quando Vince Whaley si è trovato a giocare un colpo in acqua vicino alla riva della buca 11 par-5 con un inatteso spettatore nei paraggi: un alligatore di diversi metri.
Whaley ha spiegato che il rettile si trovava a circa sei metri di distanza, con la testa completamente fuori dall'acqua, osservando attentamente ogni movimento.
Nonostante la presenza minacciosa, il golfista ha mantenuto la calma: «Per fortuna avevo la schiena rivolta verso di lui, così ho potuto concentrarmi sul colpo per un attimo», ha dichiarato, sottolineando la fiducia riposta nel suo caddie, pronto a monitorare la situazione.
Un colpo di successo
Il colpo è stato eseguito con successo, con Whaley che ha centrato il green e completato il par, chiudendo la giornata con un 67 e una posizione a pari terzo.
«Il piano era semplice: se l'alligatore si fosse mosso, sarei uscito dall'acqua il più rapidamente possibile», ha aggiunto il golfista, raccontando con ironia l'esperienza.
Un episodio che rimarrà sicuramente nella memoria dei presenti e che dimostra come concentrazione e sangue freddo siano qualità indispensabili, anche di fronte a spettatori a quattro zampe… decisamente poco amichevoli.
