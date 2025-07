Katie Ledecky KEY

Katie Ledecky è andata a conquistare il suo 22o oro ai Mondiali dominando i 1'500m a Singapore.

La 28enne ha chiuso poi in 15'26"44. L'argento è andato all’italiana Simona Quadarella, che in 15'31"79 (primato europeo). Le altre due finali al femminile hanno proposto il nuovo record dei CM con Kaylee McKeown nei 100m dorso (57"16) e il trionfo a sorpresa della tedesca Anna Elendt (1'05"19) nei 100m rana. Il campione olimpico dei 200m sl David Popovici è andato a conquistare anche il titolo iridato nella specialità in 1'43"53. Nei 100m dorso si è imposto il sudafricano Pieter Coetze (51"85).