Bissegger in azione ai Campionati Svizzeri.
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Stefan Bissegger è costretto a fermarsi. Come ha comunicato il turgoviese su Instagram, la scorsa settimana durante il Giro di Polonia ha riportato una frattura dell’osso pubico.
Il 27enne si è infortunato in seguito a una caduta avvenuta verso la fine della 5a tappa, quando è rimasto agganciato a uno striscione pubblicitario.
Non è ancora chiaro quanto tempo il campione europeo a cronometro del 2022 dovrà restare lontano dalle competizioni, né se riuscirà a recuperare in tempo per partecipare ai Mondiali, in programma a Montréal, in Canada, dal 20 al 27 settembre.