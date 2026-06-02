Alla fine il sogno dell'Italia al Mondiale è tramontato, Zampolli: «Ho provato di tutto»

Le tre mascotte dei Mondiali 2026. sda

È definitivo: l'Italia non verrà ripescata ai Mondiali. Lo annuncia l'nviato speciale dell'amministrazione USA Paolo Zampolli, che ora accarezza il sogno di un Mondiale in casa. Intanto, l'Iran annuncia la sua rosa di 26 giocatori. Ecco le ultime informazioni a riguardo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il sogno di Paolo Zampolli era di portare l'Italia ai Mondiali: «Purtroppo le cose non sono andate così».

L'inviato speciale dell'amministrazione USA ha provato di tutto, ma le cose sono andate diversamente.

Intanto l'Iran ha annunciato la sua rosa di 26 giocatori per il Mondiale, un mix di esperienza e freschezza giovanile.

«L'Iran giocherà i Mondiali e il motivo è semplice: dobbiamo unire la gente» ha detto Infantino al congresso di Vancouver, dove mancava solo la delegazione di Teheran.

Il Canada ha negato il visto d'entrata al presidente della federcalcio iraniana Mehdi Taj, per il legame tra lui e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ritenuto un'organizzazione terroristica in Canada.

La Nazionale di calcio iraniana avrà il proprio quartier generale in Messico durante i Mondiali FIFA del 2026 e si recherà negli Stati Uniti solo nei giorni delle partite. Mostra di più

A mettere la parola fine ai sogni di ripescaggio dell'Italia per gli imminenti Mondiali di calcio, come ha riporato «adnkronos», ci ha pensato l'inviato speciale dell'amministrazione USA di Donald Trump, Paolo Zampolli.

«Il mio sogno e quello di tanti era di avere l'Italia con noi. Avevo suggerito al presidente e a Gianni Infantino che, in caso l'Iran non fosse venuto per qualsiasi ragione, si sarebbe potuto ripescare l'Italia», ha rivelato a ‹La Politica nel Pallone› su Rai Gr Parlamento.

«Purtroppo le cose non sono andate così e abbiamo l'Iran che si sta allenando in Messico. I giocatori avranno il permesso soltanto di venire a giocare in giornata e poi tornare, perché i visti sono stati dati solo ai giocatori», ha spiegato Zampolli.

«Quanto è stato vicino il ripescaggio? Se ne è parlato tanto, poi la Fifa ha delle regole e il presidente Infantino ha preso le sue decisioni. Bisogna pensare al futuro del nostro calcio, io sono molto triste perché la maggior parte dei giovani non ha mai visto l'Italia al Mondiale. Io ho suggerito e fatto il possibile fino all'ultimo, mettendomi tante persone contro, ma sono contento di averlo fatto».

Zampolli così affossa definivamente un sogno, ma ne genera un altro: «Un Mondiale in Italia? Sarebbe il sogno di tutti», ha concluso in diretta.

Il vice presidente americano JD Vance (destra) affiancato da Paolo Zampolli KEYSTONE

Ricordiamo che i Mondiali di calcio si sono svolti in Italia in due occasioni: nel 1934 - l'Italia vince la sua prima Coppa del Mondo - e nel 1990, quando a vincere fu la Germania di Voeller, Klinsmann e Matthäus.

Infantino: «L'Iran gioca perché il calcio deve unire»

«L'Iran giocherà i Mondiali e il motivo è semplice: dobbiamo unire la gente. Il calcio ci unisce, dobbiamo essere ottimisti e sorridere. Ci sono problemi nel mondo, ci sono già abbastanza persone che provano a dividere. Noi dobbiamo unire», aveva affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino aprendo il Congresso di Vancouver.

«Non c'è nessuna federazione sospesa», aveva chiarito Infantino alludendo all'assenza dei dirigenti iraniani al Congresso: su 211 federazioni accreditate, erano presenti 210 delegazioni.

Nessun «Caso Vancouver»

I dirigenti della federcalcio iraniana, incluso il presidente Mehdi Taj, non hanno raggiunto Vancouver perché il Canada ha revocato loro il visto, tutto qui.

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la delegazione è stata respinta al controllo di frontiera.

Il ministro degli Esteri canadese, Anita Anand, ha fatto riferimento genericamente alla «revoca» del permesso di ingresso nel Paese. Il provvedimento sarebbe scattato per i legami tra Taj e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ritenuto un'organizzazione terroristica in Canada.

La rosa della Nazionale iraniana, un mix di veterani e giovani

Intanto, due giorni fa, lo staff tecnico della Nazionale iraniana di calcio ha annunciato ufficialmente la rosa definitiva di 26 giocatori per i prossimi Mondiali FIFA 2026 in Nord America.

La Nazionale di calcio dell'Iran prima di volare a Istanbul e ritirare i visti per la Coppa del Mondo di calcio. EPA

La rosa selezionata, come riportato da vari media americani, comprende un mix di veterani esperti e talenti emergenti che rappresenteranno la Repubblica Islamica sulla scena mondiale: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Seyed Payam Niazmand, Ehsan Hajsafi, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Danial Iri, Shojae Khalilzadeh, Mohammad Hossein Kanaanizadegan, Arya Yousefi, Saleh Hardani, Ramin Rezaeian, Alireza Jahanbakhsh, Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Amirmohammad Razaghnian, Mohammad Mohebi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Mehdi Torabi, Amirhossein Hosseinzadeh, Ali Alipour, Shahriar Moghanlou, Denis Dargahi, Mehdi Taremi.

Confermato il calendario del Gruppo G dei Mondiali

È stato così definito anche il calendario della Nazionale iraniana di calcio per il torneo.

L'Iran inizierà la sua avventura nel Gruppo G disputando le prime due partite a Los Angeles, affrontando la Nuova Zelanda il 15 giugno e il Belgio il 21 giugno.

La squadra concluderà poi la fase a gironi contro l'Egitto a Seattle il 26 giugno.

Il quartier generale dell'Iran è in Messico

Come riportato settimana scorsa dal «New York Times», la Nazionale di calcio iraniana avrà il proprio quartier generale in Messico durante i Mondiali FIFA del 2026.

Si recherà negli Stati Uniti solo nei giorni delle partite, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che sono i benvenuti a partecipare, ma che è meglio che non rimangano nel Paese «per la loro stessa vita e sicurezza».

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha affermato lunedì: «Non abbiamo alcun motivo per negare loro la possibilità di soggiornare in Messico».