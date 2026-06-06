Ecco i 16 stadi che ospiteranno le partite dei Mondiali di calcio in USA, Canada e Messico

Lo stadio finale di East Rutherford, nel New Jersey, ha una capacità di 82.500 posti per la Coppa del Mondo. Keystone

Lunghe distanze, biglietti costosi e un numero di posti a sedere per gli spettatori mai raggiunto prima: i Mondiali di calcio del 2026 in Nord America sono un evento decisamente da record. Verranno infatti disputate ben 104 partite in 16 diverse sedi.

Keystone-SDA, Tobias Benz SDA

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambìto titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Grazie alle numerose sedi e ai grandi impianti, la capienza complessiva degli stadi dove si disputeranno le partite dei Mondiali di calcio in Nord America, che prenderanno il via l'11 giugno e termineranno con la finale del 19 luglio, è più alta che mai: complessivamente le varie strutture possono infatti ospitare circa un milione di tifosi.

Ma gli spostamenti per tifosi e squadre sono enormi a causa delle grandi distanze. Tra le sedi di Vancouver e Miami, ad esempio, c'è una distanza di circa 4500 chilometri in linea d'aria.

Ecco le caratteristiche dei 16 stadi che ospiteranno le varie partite e le informazioni più importanti e più curiose sulle varie strutture.

Lo stadio storico

La partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026 sarà tra Messico e Sudafrica e si svolgerà nello storico Stadio Azteca di Città del Messico.

Con la «partita del secolo», della semifinale della Coppa del Mondo del 1970 tra Italia e Germania Ovest (finita 4-3), la finale mondiale del 1986 tra Germania Ovest e Argentina (2-3) o la «Mano di Dio» di Diego Armando Maradona nei quarti di finale del 1986 contro l'Inghilterra (2-1), lo stadio può vantare una storia importante.

Lo Stadio Azteca di Città del Messico (83'000 posti) KEYSTONE

Con il suo vecchio nome, lo Stadio Azteca poteva contenere ben oltre i 100'000 spettatori, ma ora come Estadio Banorte (dal nome di uno sponsor) il tempio del calcio offre spazio per circa 83'000 persone.

Oltre alla partita inaugurale, qui si giocheranno altre due partite dei gironi e due partite a eliminazione diretta.

Dopo i lavori di ristrutturazione per la Coppa del Mondo, lo stadio è stato riaperto nel marzo 2026.

I lavori di costruzione nel cuore di Città del Messico hanno suscitato critiche. Secondo i media, i residenti locali sono preoccupati, tra l'altro, per la gentrificazione e l'aumento degli affitti nella zona residenziale intorno allo Stadio Azteca.

Lo stadio della finale

Dopo oltre cinque settimane di partite, il 19 luglio verrà incoronato il nuovo campione del mondo. E la finale si terrà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, che ha una capacità di 82'500 posti per la Coppa del Mondo.

Nella classifica degli stadi di calcio più grandi d'Europa, si trova al quarto posto dopo il Camp Nou di Barcellona (99'354), il Wembley Stadium di Londra (90'000) e lo Stadio Atatürk di Istanbul (83'000).

Normalmente lo stadio ospita le squadre di football dei New York Giants e dei New York Jets.

Lo stadio MetLife di East Rutherford (82'500 posti) KEYSTONE

La struttura è stata inaugurata nel 2010 dopo due anni di costruzione, i cui costi hanno raggiunto quasi 1,6 miliardi di dollari.

Molti tifosi raggiungono lo stadio, che si trova a circa otto chilometri da New York, in auto: il parcheggio di fronte al MetLife Stadium è progettato per circa 30'000 auto.

Anche la finale della prima edizione della Coppa del Mondo per Club tra Chelsea e Paris Saint-Germain si è svolta a East Rutherford nell'estate del 2025.

Il più grande e il più piccolo

Lo stadio più grande della Coppa del Mondo è il Dallas Stadium di Arlington, in Texas, con una capacità di 94'000 posti. La casa della squadra di football americano dei Dallas Cowboys ospiterà nove partite, ossia più di qualsiasi altro impianto.

Anche una delle semifinali si svolgerà lì.

Grazie al suo tetto richiudibile, l'arena può essere adattata alle condizioni climatiche locali.

Lo stadio Dallas di Arlington (94'000 posti) KEYSTONE

Meno della metà degli spettatori può invece essere ospitata nello stadio di Toronto. Con una capacità di circa 45'000 posti, il BMO Field è l'impianto più piccolo della Coppa del Mondo.

La capacità dello stadio sul lago Ontario è stata aumentata di oltre 17'000 posti per la Coppa del Mondo. Qui si svolgeranno un totale di sei partite.

Il BMO Field di Toronto (45'000 posti) IMAGO/Zoonar

Lo stadio Volcano

Lo stadio della sede messicana di Zapopan è un vero e proprio gioiello architettonico. È circondato da un prato di circa 20'000 metri quadrati ed è soprannominato «El volcán», ossia il vulcano.

Essendo uno dei tre stadi del Messico, lo Stadio del Vulcano è l'unico impianto della Coppa del Mondo che non ospiterà una partita a eliminazione diretta.

Oltre che per la sua architettura, lo stadio a nord-ovest della città di Guadalajara è noto per la sua sostenibilità. L'acqua piovana viene raccolta attraverso il campo e il tetto in un grande serbatoio, che viene poi utilizzato per irrigare il campo, tra le altre cose.

Lo stadio di Guadalajara a Zapopan (48.000 posti) IMAGO/Xinhua

Le sedi della Svizzera nel girone preliminare

La Nazionale svizzera giocherà le sue partite del girone sulla costa occidentale del Nord America. La prima sarà contro il Qatar il 13 giugno, nella San Francisco Bay Area a Santa Clara, a ben 65 chilometri a sud del centro di San Francisco.

Il campo dei San Francisco 49ers di football americano è uno degli stadi più recenti e potrà ospitare 71'000 spettatori ai Mondiali.

La seconda partita, quella contro la Bosnia-Erzegovina, si svolgerà cinque giorni dopo nello Stato della California, a Inglewood, un quartiere di Los Angeles a circa 650 chilometri a sud di San Francisco. Qui la capienza è di 70'000 spettatori.

Per la terza partita, il 24 giugno contro il Canada, la Nati si sposterà a più di 2'000 chilometri a nord, a Vancouver. La BC Arena, un capolavoro architettonico costruito più di 40 anni fa sulle rive di False Creek, ha una capacità di 54'000 spettatori.

Ecco tutti e 16 gli stadi dei Mondiali 2026

Toronto, Ontario, Canada:

Nome dello stadio: Toronto Stadium (noto come BMO Field) - Capacità: 45'000 - Inaugurato nel 2007 - Sede del: Toronto FC. - Partite della Coppa del Mondo 2026: Cinque partite dei gironi, un ottavo di finale.

Il BMO Field di Toronto (45'000 posti) KEYSTONE

Vancouver, British Columbia, Canada:

Nome: Vancouver Stadium (BC Place). - Capacità: 54'000 - Inaugurato nel 1983 - Sede dei: Vancouver Whitecaps. - Partite ai Mondiali 2026: cinque partite dei gironi (tra cui Svizzera-Canada del 24 giugno, alle 21.00, ora svizzera), un turno dei 16simi e un turno degli ottavi di finale.

BC Place di Vancouver (54.000 posti). IMAGO/Pond5 Images

Città del Messico, Messico:

Nome: Stadio di Città del Messico (Stadio Azteca). - Capacità: 83'000 - Inaugurato nel 1966 - Sede del: Club América. - Partite della Coppa del Mondo 2026: Tre gironi, un 16simo di finale, un ottavo di finale.

Stadio Azteca di Città del Messico (83'000 posti) KEYSTONE

Zapopan, Jalisco, Messico:

Nome: Stadio Guadalajara (Estadio Akron). - Capacità: 48'000 - Inaugurato nel 2010 - Campo di gioco del: C.D. Guadalajara. - Partite ai Mondiali 2026: Quattro partite dei gironi.

Lo stadio del Guadalajara a Zapopan (48'000 posti) KEYSTONE

Guadalupe, Nuevo León, Messico:

Nome: Stadio Monterrey (Estadio BBVA). - Capacità: 53'500 - Inaugurato nel 2015 - Sede del: CF Monterrey. - Partite ai Mondiali 2026: Tre partite dei gironi, un ottavo di finale.

Lo stadio BBVA di Guadalupe (53'500 posti) KEYSTONE

Atlanta, Georgia, USA:

Nome: Stadio di Atlanta (Mercedes-Benz Stadium). - Capacità: 75'000 - Inaugurato nel 2017 - Sede di: Atlanta United (MLS), Atlanta Falcons (NFL) - Partite ai Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi, un 16esimo di finale, un ottavo di finale, una semifinale.

Lo stadio Mercedes Benz di Atlanta (75'000 posti) KEYSTONE

Foxborough, Massachusetts, USA:

Nome: Boston Stadium (Gillette Stadium). - Capacità: 65'000 - Inaugurato nel 2002 - Sede di: New England Revolution (MLS) e New England Patriots (NFL) - Partite ai Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale.

Lo stadio Gillette di Foxborough (65'000 posti) IMAGO/Zoonar

Arlington, Texas, USA:

Nome: Dallas Stadium (AT&T Stadium). - Capacità: 94'000 - Inaugurato nel 2009 - Sede dei: Dallas Cowboys (NFL) - Partite della Coppa del Mondo 2026: Cinque partite dei gironi, due 16esimi di finale, un ottavo di finale, una semifinale.

Lo stadio AT&T di Arlington IMAGO/Agencia EFE

Houston, Texas, USA:

Nome: Stadio di Houston (NRG Stadium). - Capacità: 72'000 - Inaugurato nel 2002 - Sede dei: MLS All-Star Game e dei Houston Texans (NFL) - Partite della Coppa del Mondo 2026: Cinque partite dei gironi, un 16esimo di finale, un ottavo di finale.

Lo stadio NRG di Houston (72'000 posti) IMAGO/Newscom World

Kansas City, Missouri, USA:

Nome: Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium). - Capacità: 73'000 - Inaugurato nel 1972 - Sede dei: Sporting KC (MLS) e dei Kansas City Chiefs (NFL) - Partite ai Mondiali 2026: Quattro partite dei gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale.

Lo stadio Arrowhead di Kansas City (73'000 posti). IMAGO/Pond5 Images

Inglewood, California, USA:

Nome: Los Angeles Stadium (SoFi Stadium). - Capacità: 70'000 - Inaugurato nel 2020 - Sede dei: Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers (entrambi NFL) - Partite dei Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi (tra cui Svizzera-Bosnia-Erzegovina il 18 giugno, alle 21, ora svizzera), due ottavi di finale, un quarto di finale.

Stadio SoFi di Inglewood (70'000 posti) IMAGO/VCG

Miami Gardens, Florida, USA:

Nome: Miami Stadium (Hard Rock Stadium). - Capacità: 65'000 - Inaugurato nel 1987 - Sede dei: Miami Dolphins (NFL), dei Miami Formula 1 GP e dei Miami Open (tennis). - Partite della Coppa del Mondo 2026: Quattro partite dei gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale, partita per il 3° posto.

L'Hard Rock Stadium di Miami (65'000 posti a sedere) IMAGO/Zoonar

East Rutherford, New Jersey, USA:

Nome: New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). - Capacità: 82.500 - Inaugurato nel 2010 - Sede dei: New York Giants e dei New York Jets (entrambi NFL) - Partite dei Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi, un 16esimo di finale, un ottavo di finale e la finale del 19 luglio (ore 21.00 svizzere).

Lo stadio MetLife di East Rutherford (82'500 posti). KEYSTONE

Filadelfia, Pennsylvania, USA:

Nome: Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field). - Capacità: 69.000 - Inaugurato nel 2003 - Sede dei: Philadelphia Eagles (NFL) - Partite dei Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi, una degli ottavi di finale.

Il Lincoln Financial Field di Philadelphia (69'000 posti) KEYSTONE

Santa Clara, California, USA:

Nome: San Francisco Bay Area (Levi's Stadium). - Capacità: 71'000 - Inaugurato nel 2014 - Sede dei: San Francisco 49ers (NFL) - Partite dei Mondiali 2026: Cinque partite dei gironi (tra cui Qatar-Svizzera il 13 giugno, alle 21.00, ora svizzera), un ottavo di finale.

Lo stadio Levi's di Santa Clara (71'000 posti). KEYSTONE

Seattle, Washington, USA:

Nome: Seattle Stadium (Lumen Field). - Capacità: 69'000 - Inaugurato nel 2002 - Sede dei: Seattle Sounders (MLS) e dei Seattle Seahawks (NFL) - Partite ai Mondiali 2026: Quattro partite dei gironi, un 16esimo di finale, un ottavo di finale.