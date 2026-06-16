Pareggio, pareggio e ancora pareggio... Ecco quattro cose da sapere sulle partite giocate nella notte su martedì

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Il portiere dell'Arabia Saudita Mohammed Al Owais (a destra) in azione durante la partita della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Arabia Saudita e Uruguay, a Miami, in Florida, USA, il 15 giugno 2026. KEYSTONE

DPA, Jan Arnet dpa

Dopo che lunedì sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capo Verde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto, anche nelle due partite disputate nella notte ai Mondiali non c'è stato alcun vincitore.

Pareggio per l'Iran in una partita dal forte contenuto politico

La nazionale iraniana ha evitato una battuta d'arresto sportiva nella sua prima partita dei Mondiali, fortemente carica di tensione politica. La squadra è riuscita a pareggiare 2-2 contro la Nuova Zelanda dopo essere stata in svantaggio per due volte.

La partita era al centro dell'attenzione in vista dell'imminente accordo quadro nella guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran.

Intorno alla partita a Inglewood si sono viste numerose bandiere simboliche e anche manifestazioni di protesta. «La squadra di calcio della Repubblica Islamica terroristica non rappresenta il popolo iraniano», si leggeva su un cartello.

Molte persone sventolavano vecchie bandiere iraniane risalenti al periodo precedente la rivoluzione islamica, che rappresentano un simbolo di protesta dell’opposizione.

Durante l’inno nazionale si sono uditi fischi rumorosi.

Deafening mix of boos and cheers for the Iran national anthem. pic.twitter.com/7jjBNYhazf — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 16, 2026

L'Arabia Saudita sorprende l'Uruguay

Dopo la Spagna, anche l'Uruguay, secondo favorito del Gruppo H, ha avuto un inizio incerto.

La due volte campione del mondo ha dovuto accontentarsi di un 1-1 (0-1) nella sua partita d'esordio a Miami contro l'Arabia Saudita. Le critiche all'allenatore di punta Marcelo Bielsa (70 anni) potrebbero aumentare alla luce della prestazione deludente nel primo tempo.

Maxi Araujo (80') ha salvato almeno un punto per la Celeste, nettamente superiore dopo l'intervallo, con il suo gol del pareggio. Abdulelah Al-Amri (41') aveva portato in vantaggio l'Arabia Saudita, alimentando le speranze di un secondo colpo dopo la sensazionale vittoria ai Mondiali 2022 contro l'Argentina, poi campione del mondo.

Arabia Saudita e Uruguay si dividono i punti. Keystone

Dopo un gesto controverso: nessuna conseguenza per l'arbitro video

Il suo gesto con la mano, oggetto di molte discussioni, non ha comportato conseguenze per l'arbitro australiano Shaun Evans da parte della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA).

La commissione disciplinare indipendente ha esaminato la questione e non ha riscontrato alcuna prova di violazione del codice disciplinare della FIFA, ha comunicato la Federazione Internazionale in risposta a una richiesta della dpa.

In precedenza, Evans aveva respinto il sospetto di aver inviato consapevolmente un messaggio con quel gesto durante la trasmissione televisiva della partita dei Mondiali tra Germania e Curaçao (7-1).

«Vorrei chiarire che non ho utilizzato intenzionalmente né un gesto con la mano né un simbolo per trasmettere alcun messaggio, appartenenza, partita o convinzione», ha dichiarato Evans in un comunicato della FIFA.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

L'allenatore del Senegal non è sorpreso dai successi africani ai Mondiali

Per l'allenatore del Senegal Pape Thiaw, i buoni risultati delle squadre africane nella fase a gironi finora non sono inaspettati.

«Per voi può essere una sorpresa, per me no», ha detto il 45enne quando, prima della partita di oggi della sua squadra contro la Francia, gli è stato chiesto dei risultati delle partite d’esordio.

«Il calcio africano è cambiato molto», ha spiegato Thiaw. Lo si è già visto con l'accesso ai quarti di finale del Marocco ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Ora ci sono ancora più squadre africane in gara. Anche durante la Coppa d'Africa dello scorso inverno si è potuto constatare «che il livello è molto alto».