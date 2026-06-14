Murat Yakin è deluso dopo l'1-1 contro il Qatar, ma non vuole dipingere un quadro apocalittico. iamgo

Dopo il deludente 1 a 1 contro il Qatar all'esordio dei Mondiali, sono soprattutto le sostituzioni di Murat Yakin a far discutere. Nella conferenza stampa post-partita, l'allenatore della Nazionale prende posizione al riguardo.

Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te La Svizzera esordisce ai Mondiali con un 1 a 1 contro il Qatar.

I cambi di Murat Yakin sono oggetto di discussione dopo la partita. «Devo ripensarci e analizzare se ho fatto tutto nel modo giusto», afferma il commissario tecnico della Nazionale.

Yakin non vuole però attribuire la colpa della sconfitta percepita ai giocatori subentrati. «Già nel primo tempo avevamo sprecato buone occasioni.» Mostra di più

È Miro Muheim a perdere il duello di testa decisivo nei minuti di recupero, quando arriva il pareggio.

E il terzino sinistro è così il simbolo delle critiche alle sostituzioni di Murat Yakin nella partita contro il Qatar. Muheim è entrato in campo solo pochi minuti prima dell’1 a 1.

Al posto di Ricardo Rodriguez, la cui presenza nella formazione titolare era stata oggetto di accese discussioni prima della partita, ma che ha svolto bene il suo compito per 88 minuti.

«Per Rodriguez è stata una prova estenuante negli ultimi minuti. Peccato che non abbia potuto giocare fino alla fine. Con Muheim speravamo che portasse una ventata di freschezza. Purtroppo sembra un po’ sfortunato sul gol subito, ma non gli faccio rimproveri», spiega Yakin dopo la partita.

In generale, era «necessario» portare nuove energie. «Naturalmente si spera che i sostituti diano nuovo slancio. Ma non darei la colpa a loro se non abbiamo vinto. Già nel primo tempo abbiamo sprecato buone occasioni», dice l’allenatore della Nazionale.

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Nuove critiche al capitano Xhaka

Ciononostante, Yakin chiarisce che bisogna «guardare in casa propria».

«Alla fine non siamo riusciti a mettere in pratica ciò che volevamo. Se subiamo un gol nell’ultima azione, significa che non abbiamo difeso bene». Yakin è soddisfatto della sua scelta della formazione titolare.

«Schiererei di nuovo esattamente gli stessi giocatori. Per quanto riguarda le sostituzioni, devo riflettere e analizzare se ho fatto tutto nel modo giusto».

Granit Xhaka è un po’ più esplicito nell’intervista alla SRF: «Bisogna rispettare il ruolo e fare ciò che chiede l’allenatore. E non avere la sensazione di dover essere lo showman e fare tutto da soli», afferma chiaramente il capitano.

Yakin non vuole dipingere un quadro apocalittico dopo questa delusione.

«Abbiamo mostrato un calcio dominante, fatto girare la palla e creato molte buone azioni. Alla fine è mancata l’efficienza. Certo, sono due punti persi. Ora dobbiamo analizzare la partita, in modo da poter tornare più forti.»

I video delle interviste ai protagonisti (in tedesco)

Intervista a Granit Xhaka Le parole del capitano dopo il pareggio contro il Qatar. 14.06.2026