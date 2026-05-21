Canada

Ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie il Canada, ma alla fine è riuscito ad imporsi sulla Norvegia per 6-5 all’overtime.

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Gli scandinavi si sono portati più volte avanti (prima 2-0, poi 3-2 e dopo essere andati sotto 3-4 hanno ribaltato di nuovo le cose sul 5-4), ma O'Reilly nel finale ha mandato il match all'overtime, dove vi ha pensato Celebrini a far festeggiare i suoi.

A Zurigo la Finlandia dopo essere andata sotto nei primi secondi (Balcers) ha travolto in rimonta la Lettonia con un chiaro 7-1 e si mantiene a punteggio pieno.