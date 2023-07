Filippo Colombo KEY

Swiss Cycling ha reso noto i selezionati per le varie discipline presenti ai Mondiali di Glasgow, ma tra i 130 atleti non figura Filippo Colombo.

Il ticinese, che non ha ancora ripreso a gareggiare dopo l'infortunio subito in aprile alla Roubaix e l'anno scorso argento iridato nello short track, sperava di poter recuperare in tempo ma così non è stato.

Dal 3 al 13 agosto verranno distribuiti più di 200 set di medaglie nelle seguenti discipline: pista, BMX Freestyle, BMX Racing, Gran Fondo, Indoor Cycling, MTB, paraciclismo, strada e trial.

Swisstxt