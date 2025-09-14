Flueckiger KEY

Si è rivelata amara per la Svizzera la gara di cross-country maschile dei Mondiali di Crans-Montana, che ha visto sfumare la medaglia negli ultimi metri.

SwissTXT Swisstxt

Il titolo, il secondo consecutivo, è andato al sudafricano Alan Hatherly, impostosi davanti all'italiano Simone Avondetto. Il bronzo è invece andato al francese Victor Koretzky, che ha beffato nello sprint finale gli elvetici Luca Schaetti e Mathias Flueckiger, quest'ultimo incapace di difendere il secondo posto che occupava al via dell'ultimo giro.

Il ticinese Filippo Colombo ha dal canto suo chiuso in nona posizione, mentre Nino Schurter ha terminato 42esimo.