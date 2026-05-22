Primo ko per i Canes KEY

ultima volta.

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Montréal ha iniziato alla perfezione la sua rincorsa per tornare a giocarsi la Stanley Cup cinque anni dopo l’ In gara-1 della finale della Eastern Conference, i Canadiens hanno inflitto ai Carolina Hurricanes la prima sconfitta di questi playoff, grazie al 6-2 ottenuto sul ghiaccio di Raleigh. Fermi da 11 giorni dopo due sweep consecutivi, i Canes hanno forse pagato l’assenza di ritmo partita contro una squadra che invece è dovuta passare due volte da gara-7. E così come Vegas sul ghiaccio dei Colorado Avalanche, anche ad Est la finale è iniziata con un break.