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NHL Montréal parte con un break

Swisstxt

22.5.2026 - 08:57

Primo ko per i Canes
Primo ko per i Canes
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ultima volta.

SwissTXT

22.05.2026, 08:57

22.05.2026, 08:59

Montréal ha iniziato alla perfezione la sua rincorsa per tornare a giocarsi la Stanley Cup cinque anni dopo l’ In gara-1 della finale della Eastern Conference, i Canadiens hanno inflitto ai Carolina Hurricanes la prima sconfitta di questi playoff, grazie al 6-2 ottenuto sul ghiaccio di Raleigh. Fermi da 11 giorni dopo due sweep consecutivi, i Canes hanno forse pagato l’assenza di ritmo partita contro una squadra che invece è dovuta passare due volte da gara-7. E così come Vegas sul ghiaccio dei Colorado Avalanche, anche ad Est la finale è iniziata con un break.

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