Non ha deluso le aspettative Ja Morant nel giorno del suo ritorno sul parquet.

Sospeso da 25 partite, il playmaker dei Grizzlies è salito in cattedra nella trionfo esterno sui Pelicans per 115-13. Autore di 34 punti, il 24enne statunitense ha regalato il successo a Memphis con un canestro decisivo sulla sirena. Serata di rimonte pure a San Francisco in cui Stephen Curry ha trascinato i suoi Warriors a imporsi 132-126 sui Celtics.

