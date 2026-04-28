Cornu KEY

È morto a 72 anni dopo lunga malattia Jacques Cornu, uno dei piloti più popolari e di maggior successo nella storia del motociclismo svizzero.

Lo si apprende dal sito arcinfo.ch.

Cornu ha lasciato il segno nella storia del motociclismo in Svizzera negli anni ’80 e nei primi anni ’90.

Nella categoria 250 cm³, Jacques Cornu aveva conquistato due vittorie nel campionato del mondo del 1988, nei Gran Premi di Francia e d’Austria, al termine del quale si era classificato terzo nella classifica generale.

Si era classificato allo stesso posto l'anno successivo nella stessa categoria nel 1989, conquistando una vittoria nel Gran Premio del Belgio.

In totaleha disputato 116 Gran Premi ed è salito 21 volte sul podio nel campionato mondiale di velocità.

Il sito neocastellano ricorda come al suo palmares si aggiungono diversi titoli di campione svizzero di velocità in varie categorie e un titolo di campione del mondo di endurance nel 1982 insieme a Jean-Claude Chemarin.

Dopo la carriera sportiva, Jacques Cornu si è dedicato a diverse attività, aprendo, tra l’altro, una scuola piloti.