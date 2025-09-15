  1. Clienti privati
Atletica Moser in finale in scioltezza

Swisstxt

15.9.2025 - 06:32

Nessun problema
Nessun problema
KEY

Tra le favorite per ottenere una medaglia iridata nel salto con l’asta, Angelica Moser non ha fallito la qualificazione alla finale.

SwissTXT

15.09.2025, 06:32

15.09.2025, 07:59

A Tokyo le sono bastati unicamente due salti – quelli da 4,45m e 4,60m, entrambi superati al primo tentativo – per accedere alla gara conclusiva tra le migliori atlete del mondo.

Per cercare di ottenere il primo podio in carriera ai Mondiali outdoor, Moser tornerà in pista mercoledì pomeriggio.

Mancheranno all'appuntamento Lea Bachmann e Pascale Stöcklin, che dal canto loro sono state eliminate dopo aver superato la misura di 4,45m.

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

