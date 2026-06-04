  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Atletica Moser sul podio nell'asta

Swisstxt

4.6.2026 - 23:10

Angelica Moser
Angelica Moser
Reuters

Angelica Moser ha dimostrato di essere in ottima forma al Golden Gala di Roma chiudendo al 3o posto nell'asta grazie ai 4,80m superati al 2o tentativo.

SwissTXT

04.06.2026, 23:10

Altezza raggiunta anche dalla vincitrice britannica Molly Caudery e dall’australiana Nina Kennedy, 2a. Ha invece deluso le attese Jason Joseph, che si era imposto lo scorso anno nella capitale italiana. Partito malissimo, l’elvetico ha chiuso 6o in 13"49. Ha vinto Trey Cunningham (12"98). Un 100m stellare ha chiuso la competizione, con Noah Lyles che ha messo in fila i rivali uscendo di potenza nel finale e chiudendo in 9"88.

I più letti

Zelensky tende la mano a Putin: «Incontriamoci», mentre da Mosca arriva lo spiraglio sulla pace
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Il clamoroso fallimento di Trump con l'Iran in 5 punti

Video correlati

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video

Altre notizie

Ciclismo. Quarta vittoria di Elisa Balsamo al Giro d'Italia

CiclismoQuarta vittoria di Elisa Balsamo al Giro d'Italia

Basket. New York passa a San Antonio

BasketNew York passa a San Antonio

Giro femminile. Reusser perde terreno, Zanetti lontana

Giro femminileReusser perde terreno, Zanetti lontana