Altezza raggiunta anche dalla vincitrice britannica Molly Caudery e dall’australiana Nina Kennedy, 2a.

Ha invece deluso le attese Jason Joseph, che si era imposto lo scorso anno nella capitale italiana. Partito malissimo, l’elvetico ha chiuso 6o in 13"49.

Ha vinto Trey Cunningham (12"98). Un 100m stellare ha chiuso la competizione, con Noah Lyles che ha messo in fila i rivali uscendo di potenza nel finale e chiudendo in 9"88.