Joël Embiid KEY

Notte da record per Embiid, che nella sfida vinta per 133-123 da Philadelphia contro San Antonio ha realizzato la bellezza di 70 punti!

L’MVP della scorsa stagione ha battuto il primato di franchigia di Chamberlain, che nel 1967 si era fermato a 68. Il camerunense è il nono giocatore a superare la soglia dei 70 punti in una partita di NBA. E il record di squadra è caduto anche a Minnesota, con i 62 punti di Karl-Anthony Towns, ma la sua prestazione non è bastata ai Timberwolves. Infine la 18a doppia doppia della stagione di Capela non è stata sufficiente agli Hawks, battuti per 122-107.

Swisstxt