Sotto la pioggia lo scorso anno Keystone

Moto: manca poco più di un mese al debutto del Mondiale 2024 eppure il calendario è già stato perturbato.

La Dorna ha annunciato che quest’anno non verrà disputato il GP d’Argentina a causa della situazione politico-economica del paese sudamericano e non verrà rimpiazzato con un’altra gara. La corsa di Termas de Rio Hondo avrebbe dovuto avere luogo il 7 aprile come 3o appuntamento della stagione, una settimana prima del GP di Austin.

