Ad Assen Ai Ogura è riuscito a ottenere la sua prima vittoria in MotoGP.

Nel GP dei Paesi Bassi il nipponico ha preceduto il compagno di squadra Raul Fernandez e Jorge Martin, diventato ora il leader della generale. Era dal 2004 che nella classe regina non si imponeva un pilota del Sol Levante (Makoto Tamada).

Come nella sprint le Aprilia l'hanno fatta da padrone, con Bezzecchi che è però uscito rovinosamente. Rimasti in tre, Martin si è fatto sopravanzare dal giapponese e da Fernandez.

In Moto2 successo per David Alonso, mentre in Moto3 continua il dominio di Maximo Quiles.