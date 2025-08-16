Nino Schurter ha annunciato che si ritirerà dalle competizioni il prossimo 21 settembre a Lenzerheide.
Il 39enne grigionese ha scelto di concludere la sua carriera in Svizzera, rinunciando alle ultime due gare di Coppa del Mondo in Nord America.
La sua carriera include una medaglia d'oro olimpica a Rio 2016, 10 titoli mondiali di cross-country e 36 vittorie in Coppa del Mondo, l'ultima nel 2024 in Val di Sole.
Prima del ritiro, Schurter parteciperà ai Campionati del Mondo di Crans-Montana, in Vallese, che si terranno la settimana precedente alla sua ultima gara.