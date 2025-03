Da sinistra l'italiana Zaynab Dosso, l'ungherese Boglarka Takacs e la svizzera Mujinga Kambundji. KEYSTONE

Mujinga Kambundji ha conquistato l’argento nei 60m agli Europei indoor di Apeldoorn. Campionessa in carica, la bernese questa volta si è dovuta arrendere per un centesimo all’italiana Zaynab Dosso, che ha corso in 07”01.

Erano invece state eliminate in semifinale Géraldine Frey, 4a in 7”13, ed Emma van Camp, 6a in 07”24.

Grande delusione invece per Audrey Werro. Tra le favorite per il successo negli 800m, la rossocrociata ha sbagliato la sua gara, conclusa con una caduta all’ultimo giro. Quinto e penultimo posto per l’altra elvetica Rachel Pellaud, mentre l’oro è andato alla polacca Anna Wielgosz.

Nei 3000m maschili si è assistito alla solita dimostrazione di forza di Jakob Ingebrigtsen, mentre in campo femminile è da segnalare la brutta caduta della beniamina di casa Maureen Koster.