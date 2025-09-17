  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali di Tokyo Timothé Mumenthaler e William Reais in semifinale dei 200m

Swisstxt

17.9.2025 - 14:55

Davanti
Davanti

Timothé Mumenthaler e William Reais si sono qualificati per le semifinali dei 200m ai Mondiali di Tokyo.

SwissTXT

17.09.2025, 14:55

17.09.2025, 15:07

Il ginevrino ha chiuso terzo la propria batteria in 20"39, beffando al fotofinish lo svedese Henrik Larsson, mentre ha dovuto attendere il ripescaggio il grigionese, che aveva terminato quarto la propria batteria in 20"38.

Non ce l'ha invece fatta Léonie Pointet tra le donne, prima delle escluse ad appena tre centesimi dalla qualificazione.

Fuori anche Simon Wieland nel giavellotto, col rossocrociato che ha mancato la finale malgrado il record nazionale (82,26m).

I più letti

Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!»
Zuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»
Chiusa la cerimonia di accoglienza di Trump a Windsor, quasi degna di un'incoronazione
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Altre notizie

Atletica. Ehammer e Moser appena fuori dal podio ai Mondiali di Tokyo

AtleticaEhammer e Moser appena fuori dal podio ai Mondiali di Tokyo

Mondiali di Tokyo. Nel salto in alto trionfa Hamish Kerr

Mondiali di TokyoNel salto in alto trionfa Hamish Kerr

Atletica. Joseph in finale dei 110 m a ostacoli

AtleticaJoseph in finale dei 110 m a ostacoli