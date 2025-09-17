Davanti

Timothé Mumenthaler e William Reais si sono qualificati per le semifinali dei 200m ai Mondiali di Tokyo.

Il ginevrino ha chiuso terzo la propria batteria in 20"39, beffando al fotofinish lo svedese Henrik Larsson, mentre ha dovuto attendere il ripescaggio il grigionese, che aveva terminato quarto la propria batteria in 20"38.

Non ce l'ha invece fatta Léonie Pointet tra le donne, prima delle escluse ad appena tre centesimi dalla qualificazione.

Fuori anche Simon Wieland nel giavellotto, col rossocrociato che ha mancato la finale malgrado il record nazionale (82,26m).