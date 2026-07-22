Lo hanno riferito i media norvegesi, citando un comunicato della sua famiglia.

Secondo quanto riportato, Tufte sarebbe stato trovato privo di sensi nella sua fattoria. Nonostante i soccorsi avviati immediatamente, non è stato possibile salvargli la vita: è deceduto all'Ospedale Nazionale di Oslo. Tufte lascia la moglie e due figli.

La notizia ha suscitato grande commozione in Norvegia, tra sportivi e politici.

«Tufte ha regalato al nostro Paese innumerevoli momenti di gioia nello sport. È stato uno dei più grandi eroi sportivi della Norvegia, un atleta olimpico pluridecorato, uno dei migliori canottieri che abbiamo mai avuto e, per molti, un grande modello di riferimento. Esprimo il mio più sentito cordoglio alla sua famiglia e ai suoi cari», ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Støre.

Oro alle Olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008

Tufte aveva conquistato l'oro alle Olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008, oltre a essersi laureato campione del mondo nel singolo nel 2001 e nel 2003.

Ha continuato a ottenere successi anche in età avanzata: nel 2016, a Rio de Janeiro, all'età di 40 anni, il canottiere ha conquistato la sua ultima medaglia, un bronzo olimpico nel doppio.

Cinque anni dopo, all'età di 45 anni, si è classificato al nono posto nel quattro di coppia ai Giochi olimpici di Tokyo.