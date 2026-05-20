Jhonatan Narvaez ha vinto l'11esima tappa del Giro d'Italia 2026.
Il 29enne ha battuto in volata lo spagnolo Enric Mas al termine dei 195 km da Porcari a Chiavari. Per l'ecuadoriano è il terzo successo in questa edizione dopo le vittorie nella quarta e nell'ottava frazione.
Sull'ultima salita sono rimasti in 6 a giocarsi la vittoria. Lo spagnolo ha attaccato subito seguito dal sudamericano, staccando i compagni di fuga e si sono presentati da soli al traguardo.
La generale non cambia, con i big che sono rimasti tranquilli. Il portoghese Afonso Eulalio mantiene la maglia rosa davanti a Jonas Vingegaard.