Jhonatan Narvaez Reuters

Jhonatan Narvaez ha vinto l'11esima tappa del Giro d'Italia 2026.

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Il 29enne ha battuto in volata lo spagnolo Enric Mas al termine dei 195 km da Porcari a Chiavari. Per l'ecuadoriano è il terzo successo in questa edizione dopo le vittorie nella quarta e nell'ottava frazione.

Sull'ultima salita sono rimasti in 6 a giocarsi la vittoria. Lo spagnolo ha attaccato subito seguito dal sudamericano, staccando i compagni di fuga e si sono presentati da soli al traguardo.

La generale non cambia, con i big che sono rimasti tranquilli. Il portoghese Afonso Eulalio mantiene la maglia rosa davanti a Jonas Vingegaard.