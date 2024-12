Grazie al 120-110 inflitto ai Miami Heat, gli Atlanta Hawks di Capela (6 punti e 7 rimbalzi) hanno ottenuto il terzo successo consecutivo, consolidando il sesto posto nella Eastern Conference.

I Washington Wizards di Kyshawn George (13 punti) hanno invece subito la loro 24a sconfitta in 29 partite per mano dei New York Knicks. Nel 136-132 finale a risultare decisivo è stato soprattutto Jalen Brunson (55 punti)