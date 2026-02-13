Scambio
Il mercato NBA continua ad animarsi, con i Boston Celtics che, un po’ a sorpresa, hanno deciso di spedire ai Philadelphia 76ers Jaylen Brown (MVP delle Finali 2024 e quarto top scorer della lega lo scorso anno) in cambio di Paul George e quattro future scelte (due prime e due seconde).
Dal canto loro, i Washington Capitals (hockey) hanno annunciato di aver prolungato di un anno il contratto con il proprio capitano Alex Ovechkin, che dunque vivrà la 22esima stagione in NHL con la stessa franchigia.
Il russo è il migliore marcatore di sempre del più prestigioso campionato nordamericano con 1’687 punti (929 gol e 758 assist) in 1’573 partite.