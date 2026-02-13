Dal basket all'hockey al basket Jaylen Brown passa ai Philadelphia 76ers, i Washington Capitals prolungano con Ovechkin

Il mercato NBA continua ad animarsi, con i Boston Celtics che, un po’ a sorpresa, hanno deciso di spedire ai Philadelphia 76ers Jaylen Brown (MVP delle Finali 2024 e quarto top scorer della lega lo scorso anno) in cambio di Paul George e quattro future scelte (due prime e due seconde).