  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NBA Capela e Houston vanno ai playoff

Swisstxt

4.4.2026 - 08:32

Clint Capela
Clint Capela
KEY

Gli Houston Rockets continuano la loro marcia vincente nella NBA.

SwissTXT

04.04.2026, 08:32

04.04.2026, 09:10

La squadra ha conquistato la quinta vittoria consecutiva battendo nettamente gli Utah Jazz per 140-106. Un successo arrivato con la qualificazione ai playoff già in tasca prima della partita casalinga grazie alla sconfitta decisiva dei Phoenix Suns il giorno precedente nella corsa per un posto tra le prime sei squadre della Western Conference. Capela è sceso in campo poco più di 13', con un ruolo principalmente difensivo. Il 31enne ha concluso la partita con 2 punti e un bilancio di +15.

I più letti

Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente
Il tribunale ha detto «sì»: una madre può cacciare il figlio di casa
Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»

Video correlati

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

LALIGA | 30ème journée | Saison 25/26

04.04.2026

Basilea – YB 3:3

Basilea – YB 3:3

Super League | 32° turno | stagione 25/26

04.04.2026

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Super League | 32° turno | stagione 25/26

04.04.2026

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

Basilea – YB 3:3

Basilea – YB 3:3

Lugano – Thun 1:0

Lugano – Thun 1:0

Più video

Altre notizie

Ciclismo. Brutta caduta per Reusser al Giro delle Fiandre, costretta al ritiro

CiclismoBrutta caduta per Reusser al Giro delle Fiandre, costretta al ritiro

A Ogden. La Svezia conquista i Mondiali maschili di curling

A OgdenLa Svezia conquista i Mondiali maschili di curling

Basket. Il derby va al Massagno, i Lugano Tigers arrivano noni

BasketIl derby va al Massagno, i Lugano Tigers arrivano noni