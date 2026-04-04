Clint Capela KEY

Gli Houston Rockets continuano la loro marcia vincente nella NBA.

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La squadra ha conquistato la quinta vittoria consecutiva battendo nettamente gli Utah Jazz per 140-106. Un successo arrivato con la qualificazione ai playoff già in tasca prima della partita casalinga grazie alla sconfitta decisiva dei Phoenix Suns il giorno precedente nella corsa per un posto tra le prime sei squadre della Western Conference. Capela è sceso in campo poco più di 13', con un ruolo principalmente difensivo. Il 31enne ha concluso la partita con 2 punti e un bilancio di +15.