Ottima prova KEY

Basket: sono arrivate due sconfitte per Clint Capela e Kyshawn George.

Se il primo ha provato a tenere a galla gli Atlanta Hawks nella sconfitta per 136-122 contro i Chicago Bulls con la sua migliore prestazione stagionale (21 punti, 11 rimbalzi), Kyshawn George ha invece trovato poca fortuna (3 punti, 3 rimbalzi in 19’03» di gioco) nell’onorevole ko per 108-96 dei Washington Wizards contro i Boston Celtics.

