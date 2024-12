Clint Capela KEY

Ci saranno anche gli Hawks tra le quattro compagini che, nel weekend, proveranno a sbancare Las Vegas e a mettere le mani sulla NBA Cup, torneo che si svolge durante la stagione regolare.

Swisstxt

Capela e compagni si sono garantiti il ticket per la Final Four a spese dei Knicks, piegati per 108-100 tra le mura del Madison Square Garden. Un successo sul quale vi è la firma del trio Hunter-Young-Johnson, ma anche dello stesso ginevrino, uscito dal parquet col bilancio di 11 punti e 13 rimbalzi. Prossimo ostacolo i Bucks di Antetokounmpo, mentre nell'altra 1/2 si sfideranno Oklahoma e Houston.