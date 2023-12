LeBron KEY

Le semifinali della prima edizione della NBA Cup saranno Lakers-Pelicans e Bucks-Pacers.

La compagine di Los Angeles ha staccato il biglietto per la Final Four superando per 106-103 i Phoenix Suns grazie al solito James (31 punti, 11 assist e 8 rimbalzi). I californiani si giocheranno l’accesso alla finale con New Orleans, sbarazzatasi lunedì dei Kings per 127-117. A Est invece sarà dunque Milwaukee l’avversario di Indiana, capace lunedì di eliminare un po’ a sorpresa i Celtics (122-112). Antetokounmpo (35 punti, 10 assist e 8 rimbalzi) e compagni hanno battuto i Knicks 146-122.

Swisstxt