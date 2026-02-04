James Harden cambia squadra. Keystone

James Harden cambia ancora squadra in NBA: la stella dei Los Angeles Clippers è stata scambiata con i Cleveland Cavaliers in un'operazione di mercato che coinvolge anche Darius Garland.

SwissTXT Swisstxt

James Harden, una delle star dei Los Angeles Clippers e pure di tutta la NBA, è stato scambiato dai californiani, dove gioca l'elvetico Yanic Niederhaeuser, per Darius Garland e una seconda scelta del draft in un’operazione di mercato con i Cleveland Cavaliers.

Per il 36enne, miglior giocatore della Lega nel 2018 e che nella stagione attuale vanta una media di 25,4 punti e 8,1 passaggi a partita, è la sesta tappa della sua carriera, nella quale non ha mai vinto il titolo.