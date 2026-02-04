  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

NBA James Harden lascia i Clippers: scambio con Cleveland

Swisstxt

4.2.2026 - 10:34

James Harden cambia squadra.
James Harden cambia squadra.
Keystone

James Harden cambia ancora squadra in NBA: la stella dei Los Angeles Clippers è stata scambiata con i Cleveland Cavaliers in un'operazione di mercato che coinvolge anche Darius Garland.

SwissTXT

04.02.2026, 10:34

James Harden, una delle star dei Los Angeles Clippers e pure di tutta la NBA, è stato scambiato dai californiani, dove gioca l'elvetico Yanic Niederhaeuser, per Darius Garland e una seconda scelta del draft in un’operazione di mercato con i Cleveland Cavaliers.

Per il 36enne, miglior giocatore della Lega nel 2018 e che nella stagione attuale vanta una media di 25,4 punti e 8,1 passaggi a partita, è la sesta tappa della sua carriera, nella quale non ha mai vinto il titolo.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco i nomi che compaiono nei nuovi file di Epstein: accuse pesanti soprattutto per Trump
Trovati altri fondi ebraici non dichiarati, i Senatori USA attaccano le banche svizzere: «Manca trasparenza»
Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: «Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi»
Le email di Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein: «Sei una leggenda, sono al tuo servizio, sposami»

Video correlati

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

01.02.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Elche – Barcelona 1-3

Elche – Barcelona 1-3

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1

Più video

Altre notizie

Atletica. Ajla Del Ponte fa segnare un nuovo record svizzero!

AtleticaAjla Del Ponte fa segnare un nuovo record svizzero!

Ciclismo. Vogel d'oro agli Europei su pista di Konya

CiclismoVogel d'oro agli Europei su pista di Konya

Atletica. Record svizzero per la mezzofondista Wind

AtleticaRecord svizzero per la mezzofondista Wind