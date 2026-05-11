Sono i New York Knicks la prima squadra ad est qualificata per le finali di Conference.
La formazione della Grande Mela ha completato lo «sweep», ossia l'eliminazione in sole 4 sfide, dei Philadelphia 76ers, travolti 144-114 in gara-4 tra le mura amiche.
Hanno invece pareggiato la serie sul 2-2 i Minnesota Timberwolves, capaci di vincere 114-109 contro i San Antonio Spurs. Grande prova di Edwards con 36 punti, mentre dall'altra parte Wembanyama è stato espulso per una gomitata.
Nella notte è andata pure in scena la Draft Lottery, con Washington che ha ottenuto la prima scelta assoluta.