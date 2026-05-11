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NBA Knicks in finale ad est

Swisstxt

11.5.2026 - 08:40

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Sono i New York Knicks la prima squadra ad est qualificata per le finali di Conference.

SwissTXT

11.05.2026, 08:40

11.05.2026, 08:56

La formazione della Grande Mela ha completato lo «sweep», ossia l'eliminazione in sole 4 sfide, dei Philadelphia 76ers, travolti 144-114 in gara-4 tra le mura amiche.

Hanno invece pareggiato la serie sul 2-2 i Minnesota Timberwolves, capaci di vincere 114-109 contro i San Antonio Spurs. Grande prova di Edwards con 36 punti, mentre dall'altra parte Wembanyama è stato espulso per una gomitata.

Nella notte è andata pure in scena la Draft Lottery, con Washington che ha ottenuto la prima scelta assoluta.

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