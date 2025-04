Giannis Antetokounmpo Reuters

A Milwaukee non è bastato un Antetokounmpo da 30 punti, 20 rimblazi e 13 assist.

Swisstxt

Battuti in gara-5 per 119-118 all'overtime dagli Indiana Pacers, i Bucks sono stati eliminati al primo turno dei playoff NBA. Avanzano alle semifinali di Conference i Boston Celtics, che hanno chiuso i conti sul 4-1 spazzando via gli Orlando Magic per 120-89 grazie anche a 35 punti di Jayson Tatum. I Denver Nuggets si sono portati in vantaggio nell'accesissima serie con i LA Clippers, vincendo per 131-115 grazie ai 43 punti di Murray e alla solita tripla doppia di Jokic (13/10/12).