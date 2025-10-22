  1. Clienti privati
NBA I campioni in carica dell'Oklahoma City partono col piede giusto

Swisstxt

22.10.2025 - 08:41

È partita bene la stagione dei campioni in carica in NBA, anche se Oklahoma City ha dovuto sudare sette camicie per venire a capo di Houston, sconfitta 125-124 dopo ben due overtime.

SwissTXT

22.10.2025, 08:41

22.10.2025, 08:43

Guidati dal solito grande Gilgeous-Alexander (35 punti) i Thunder sono riusciti a tenere a bada i Rockets dell'ex Durant (23), Sengun (39) e Capela, che alla prima dal ritorno in Texas ha giocato 7'52" mettendo a referto 4 punti.

Ha iniziato al meglio pure Golden State, vittoriosa 119-109 contro i Lakers, a cui non sono bastati i 43 di Doncic. I Warriors hanno infatti portato ben 4 giocatori sopra i 15 punti.

