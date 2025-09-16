È campione olimpico in carica KEY

La finale iridata del salto in lungo ha visto prevalere Hamish Kerr, vittorioso ai Giochi di Parigi.

SwissTXT Swisstxt

L’australiano ha superato l’asticella posta a 2,36 m e ha battuto il coreano Sanghyeok Woo (2,34 m) e il ceco Jan Stefela (2,31 m).

Nei 1'500m femminili ha trionfato la keniana Faith Kipyegon, vittoriosa in 3'52"15 davanti alla connazionale Dorcus Ewoi (3'54"92) e all’australiana Jessica Hull (3'55"16).

Il canadese Ethan Katzberg si è infine imposto nel martello con un lancio di 84,70 m. Sul podio con lui sono saliti il tedesco Merlin Hummel (82,77 m) e l’ungherese Bence Halasz (82,69 m).