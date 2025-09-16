  1. Clienti privati
Mondiali di Tokyo Nel salto in alto trionfa Hamish Kerr

Swisstxt

16.9.2025 - 16:00

È campione olimpico in carica

KEY

La finale iridata del salto in lungo ha visto prevalere Hamish Kerr, vittorioso ai Giochi di Parigi.

SwissTXT

16.09.2025, 16:00

16.09.2025, 16:05

L’australiano ha superato l’asticella posta a 2,36 m e ha battuto il coreano Sanghyeok Woo (2,34 m) e il ceco Jan Stefela (2,31 m).

Nei 1'500m femminili ha trionfato la keniana Faith Kipyegon, vittoriosa in 3'52"15 davanti alla connazionale Dorcus Ewoi (3'54"92) e all’australiana Jessica Hull (3'55"16).

Il canadese Ethan Katzberg si è infine imposto nel martello con un lancio di 84,70 m. Sul podio con lui sono saliti il tedesco Merlin Hummel (82,77 m) e l’ungherese Bence Halasz (82,69 m).

Video correlati

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!



15.09.2025

Barcelona - Valencia 6-0



LALIGA | 4ème journée | Saison 25/26

14.09.2025

GC – Lausanne-Sport 3:1



Super League | 6° turno | stagione 25/26

14.09.2025

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!



Barcelona - Valencia 6-0



GC – Lausanne-Sport 3:1



Più video

