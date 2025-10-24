Imago

Kaylia Nemour è diventata la prima ginnasta africana a laurearsi campionessa del mondo alle parallele asimmetriche.

SwissTXT Swisstxt

Con il punteggio di 15,566, a Giacarta l’algerina ha preceduto la russa Angelina Melnikova (14,500) e la cinese Yang Fanyuwei (pure lei 14,500).

Nel corpo libero maschile la Gran Bretagna ha firmato una doppietta: Jake Jarman si è preso l’oro (14,866), seguito dal connazionale Luke Whitehouse (14,666) e dal filippino Carlos Yulo.

Agli anelli a trionfare è stato lo statunitense Donnell Whittenburg (14,700), che ha fatto meglio del turco Adem Asil e del cinese Xingyu Lan.