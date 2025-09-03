Vuelta Keystone

L'11a tappa della Vuelta non ha avuto alcun vincitore: a causa di un gruppo di manifestanti pro-Palestina radunatosi lungo il rettilineo conclusivo, la direzione gara ha deciso di rilevare i tempi a 3 km dall'arrivo.

Già al primo passaggio del gruppo sul traguardo alcuni manifestanti avevano infatti tentato di invadere la carreggiata sfondando le transenne.

La situazione al momento della neutralizzazione vedeva Pidcock e la maglia rossa Vingegaard aver preso qualche secondo di vantaggio sul gruppo, con quest'ultimo che ha dunque allungato in vetta alla generale.